Polizeirapport

15-Jähriger gesteht Tat in Sirnach TG

Ein 15-jähriger Schweizer ist geständig, vor drei Wochen in Sirnach TG einem 18-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Über die weiteren Tatumstände macht die Jugendanwaltschaft kein Angaben.

Jonas Bruderer von der Thurgauer Jugendanwaltschaft bestätigte gegenüber Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von CH Media. Weitere Angaben machte der Leitende Jugendanwalt nicht.

Ein 18-jähriger Nordmazedonier war am 16. Oktober in Sirnach TG bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille lag er mit Stichverletzungen am Strassenrand. Die Fahndung führte zu einem 15-jährigen Schweizer. Er wurde festgenommen und inhaftiert. (sda)