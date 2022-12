Polizeirapport

Autofahrerin bei Frontalkollision in Neunkirch SH verletzt

Am Donnerstagabend hat sich in Neunkirch SH eine Frontalkollision zwischen zwei Autos ereignet. Eine Autofahrerin musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Der Frontalzusammenstoss ereignete sich am Donnerstag um 22.30 Uhr auf der Schaffhauserstrasse in Neunkirch, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Die Lenkerin des einen Unfallfahrzeugs, eine 71-jährige Frau, musste mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Beim Fahrer des anderen Autos, einem 26-jährigen Mann, stellte die Polizei fest, dass er sein Auto in fahrunfähigem Zustand gelenkt hatte. Sie nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. (aeg/sda)