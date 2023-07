Polizeirapport

Auto prallt bei Oensingen SO in Pfeiler und überschlägt sich

Ein Autolenker ist in der Nacht auf Samstag auf dem Autobahnzubringer bei Oensingen SO mit seinem Fahrzeug in einen Brückenpfeiler gefahren. Das Auto überschlug sich in der Folge. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen.

Das Auto überschlug sich. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Der junge Mann sei gegen 02.15 Uhr auf dem Autobahnzubringer in Richtung Norden gefahren, als er von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit.

Den Angaben zufolge prallte der Wagen daraufhin heftig gegen einen Brückenpfeiler, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend am Rand der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 21-Jährige wurde von Rettungsdienst und Ambulanz aus dem Wrack befreit und ins Spital gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Wegen des Unfalls blieb die Strecke zwischen Oensingen Süd und Oensingen Nord rund drei Stunden gesperrt. (saw/sda)