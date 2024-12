Wie es zum Unfall mit dem Gabelstapler kam, wird derzeit ermittelt (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Arbeiter von Gabelstapler in Winznau (SO) tödlich verletzt

Ein 60-jähriger Mann ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Winznau SO von einem Gabelstapler mit Anhänger erfasst und tödlich verletzt worden. Der Arbeitnehmer verstarb im Spital, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache wird ermittelt.

Zum Arbeitsunfall kam es um 13.30 Uhr, als die Fahrzeugkomposition von einer Lagerhalle auf das Firmenareal an der Gösgerstrasse gefahren wurde, wie die Kantonspolizei berichtete.

Neben mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft, der Rettungsdienst, ein Notarzt, das Amt für Wirtschaft und Arbeit (Arbeitsinspektorat) und ein Care Team im Einsatz. (sda/thw)