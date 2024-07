Polizeirapport

71-Jähriger stürzt auf Wanderung im Tessin in den Tod

Ein 71-Jähriger ist am Montagmorgen in Lodrino TI beim Wandern etwa hundert Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Der Italiener war mit einem Bekannten unterwegs. Nach Angaben der Kantonspolizei konnten die Rettungskräfte und ein Rega-Team nur noch seinen Tod feststellen.

Schneebedeckter Gipfel des Monte Zucchero und des Triangolino im Schweizer Tessiner Gebirge. Bild: Shutterstock

Zu dem Unfall kam es im Lodrino-Tal auf einer Höhe von rund 1700 Metern über Meer. Weshalb der Mann abstürzte, war zunächst unklar. (saw/sda)