Polizeirapport

Drohungen gegen zwei St. Galler Berufs- und Weiterbildungszentren

Bild: KEYSTONE

Die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten im Kanton St. Gallen sind am Mittwoch evakuiert worden. Der Grund war eine anonyme Drohung. Nach Durchsuchungen gab die Polizei für alle Schulgebäude Entwarnung.

Nach einem anonymen Drohanruf sei ein Grossaufgebot an Polizeikräften zu den Schulstandorten in Rorschach und Altstätten ausgerückt, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Die Schulen wurden evakuiert und die Gebäude durch Polizeikräfte nach möglichen Gefahren durchsucht.

Um 8.30 Uhr konnte für einen Standort in Rorschach und den Standort in Altstätten Entwarnung gegeben werden. Die Durchsuchungen hätten keine Auffälligkeiten ergeben, heisst es in der Mitteilung.

Für den zweiten Standort in Rorschach konnte später ebenfalls Entwarnung gegeben werden, wie Polizeisprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Damit waren bis kurz nach 9 Uhr alle Gebäude der beiden Berufs- und Weiterbildungszentren kontrolliert worden.

Als Sicherheitsmassnahme wurde der Unterricht an den betroffenen Orten für den Mittwoch ausgesetzt. Die Betriebe werden informiert, dass die Lernenden an ihre Arbeitsstellen zurückgeschickt werden. Im Fokus der Polizei steht nun die Suche nach der Person, die für die Drohungen verantwortlich ist. Zum Inhalt der Drohungen gibt es bisher keine Angaben. (aeg/sda)