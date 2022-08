Polizeirapport

Geldautomat in Büttikon AG gesprengt

Bild: Kapo ag

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Büttikon AG einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten fliehen, die Höhe des erbeuteten Geldbetrags ist unbekannt.

Zwei heftige Explosionen hätten um 02.30 Uhr die Anwohnerinnen und Anwohner an der Sarmensdorfstrasse aus dem Schlaf gerissen, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Am Tatort, einem freistehenden Gebäude, habe sich ein Bild der Verwüstung gezeigt. An der Stelle des gesprengten Geldautomaten habe ein grosses Loch geklafft.

Die Täter befinden sich gemäss Mitteilung auf der Flucht. Anwohnerinnen und Anwohner hätten von mindestens zwei Personen berichtet, die auf einem Motorrad oder einem Roller geflüchtet seien. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. (sda)