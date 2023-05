Polizeirapport

Omi rammt in Weinfelden TG mehrere Autos – und flüchtet

Eine 83-jährige Autofahrerin hat am Freitag an verschiedenen Stellen in Weinfelden TG insgesamt drei parkierte Autos gerammt und ist geflüchtet. Die Polizei griff die Frau und ihr beschädigtes Auto kurze Zeit später unweit ihres Wohnortes auf. Sie wurde als fahrunfähig eingestuft. Sie musste ihren Führerausweis abgeben.

Ein Anwohner hatte die Polizei kurz vor 16.00 Uhr alarmiert, dass die Frau an der Thomas-Bornhauser-Strasse in ein parkiertes Fahrzeug geprallt und weggefahren sei, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Daraufhin rückte eine Patrouille aus und konnte die Unfallfahrerin ausfindig machen. Ermittlungen ergaben, dass die Frau zuvor zwei weitere Autos beschädigt hatte. Sie richtete Schäden im Umfang von mehreren tausend Franken an.

(yam/sda)