Autofahrerin (58) bei Kollision im Kanton Waadt getötet

Bei einem Unfall in Juriens VD ist am Samstagabend eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Drei Personen, die im Auto der Frau mitgefahren waren und ein am Unfall beteiligter Autofahrer wurden verletzt.

Das Auto des Mannes war in einer Kurve aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem von der 58-jährigen Frau gelenkten Fahrzeug kollidiert, wie die Waadtländer Kantonspolizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht. Sie sind nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. (sda)