Polizeirapport

31-jährige Velofahrerin verliert in Genf wegen Rasern ihr Leben – zwei Männer verhaftet

Nachdem er eine 31 Jahre alte Velofahrerin in Genf umgefahren und in den Tod geschickt hatte, ist ein Kosovare zusammen mit einem Franzosen verhaftet worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die beiden Männer hatten sich in der Nacht auf Freitag in der Stadt ein Auto-Wettrennen geliefert.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren h die beiden Autofahrer in Genf auf der Höhe des Quai du Mont-Blanc um die Wette. Es war gegen zwei Uhr morgens. Nach dem Quai Wilson bogen sie in die Route de Lausanne ein und gerieten vor eine Radfahrerin, die die Fahrbahn überquerte.

Die Frau wurde heftig angefahren und verstarb noch am Unfallort. Der Autofahrer, der die Frau angefahren hatte, ein 33-jähriger Kosovare, wird wegen eventualvorsätzlicher Tötung angeklagt, während der andere Autofahrer, ein 22-jähriger Franzose, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wird. Die beiden Männer müssen sich auch wegen einer fundamentalen Verletzung der Verkehrsregeln verantworten.

Nachdem er die Radfahrerin angefahren hatte, verlor der Raser die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin ins Schleudern geriet. Dieses überquerte die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer dieses Unfallwagens wurde ins Spital gebracht. (sda)