Landwirt bei Arbeitsunfall in Dinhard in Zürich schwer verletzt

Polizeirapport

Landwirt bei Arbeitsunfall in Dinhard schwer verletzt

Ein 39-jähriger Landwirt ist am Montagnachmittag bei Häckslerarbeiten in Dinhard von einem Anhänger eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Spital.

Zu dem Unfall kam es auf einem leicht abschüssigen Weg, wo zwei Männer mit Häckslerarbeiten beschäftigt waren. Kurz nach 16 Uhr geriet die Fahrzeugkombination, bestehend aus Traktor und zwei Anhängern, ins Rollen. Dabei wurde einer der beiden Männer eingeklemmt. Warum sich die Fahrzeugkombination in Bewegung setzte, ist derzeit noch nicht abgeklärt. (sda)