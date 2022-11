Auto mit Sommerpneus auf dem Flüelapass GR überschlagen

Der Lenker und seine 50-jährige Mitfahrerin wurden verletzt mit dem Helikopter ins Kantonsspital in Chur gebracht. bild: kapo graubünden

Polizeirapport

Auto eines 77-Jährigen mit Sommerpneus überschlägt sich mehrmals auf dem Flüelapass GR

Das Auto eines 77-Jährigen hat sich am Sonntagmittag auf dem Flüelapass mehrmals überschlagen. Der Lenker und seine 50-jährige Mitfahrerin wurden verletzt mit dem Helikopter ins Kantonsspital in Chur gebracht. Sie waren mit Sommerpneus auf der schneebedeckten Strasse unterwegs.

Die beiden Verunfallten waren in Richtung Davos unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Auto über den Strassenrand und überschlug sich über eine Böschung hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntagabend schrieb.

Das Fahrzeug kam auf den Rädern zum Stillstand. Wie es zum Unfall kam, klärt die Kantonspolizei Graubünden ab. (sda)