Polizeirapport

Luzerner Polizei warnt: Diese SMS ist eine Betrugsmasche

Betrüger verschicken derzeit SMS mit angeblich offenen Bussen im Namen der Luzerner Polizei. Die Strafverfolgungsbehörde sprechen von einem Betrugsversuch und warnen vor den Nachrichten.

Diese SMS kommt nicht von der Luzerner Polizei. Bild: luzerner polizei

Seit Mittwochmorgen seien bei der Luzerner Polizei mehrere Meldungen zu entsprechenden SMS eingegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In den Nachrichten wird behauptet, eine Busse sei noch offen und müsse wegen einer bald ablaufenden Frist rasch bezahlt werden.

Die SMS enthalten einen Link zu einem vermeintlichen Online-Portal der Polizei. Laut den Behörden handelt es sich um Fälschungen. Die Luzerner Polizei betont, dass sie keine SMS oder «andere Kurznachrichten» zum Einfordern von Bussen versendet. (dab/sda)