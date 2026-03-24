Hangbewegungen in Weggis LU: Strassen gesperrt und Haus evakuiert

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An einem Hang oberhalb der Luzerner Seegemeinde Weggis ist es am Montag zu massiven Bewegungen gekommen. Die Gemeinde sperrte deshalb ab dem Montagmittag Strassen und evakuierte ein Einfamilienhaus.

Vereinzelt fielen Bäume um und es lösten sich grössere Steine, wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilte. Das betroffene Einfamilienhaus liegt an der Zingelistrasse. Ein Abschnitt dieser Strasse wurde gesperrt und in einem «besonderen Gefahrenbereich» wurden darauf Schutzelemente platziert, wie es weiter hiess. Zudem wurde auch die Tannenbergstrasse gesperrt. Das Gebiet sei «grossräumig zu meiden».

Gemäss der Gemeinde wurden die Anwohnenden informiert. Die Situation stehe unter Beobachtung. Mitunter seien Geologen, Fachleute des Kantons und die Feuerwehr eingebunden. Die Gemeinde wolle laufend weiter informieren. (nil/sda)