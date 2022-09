Polizeirapport

39-jährige Frau stirbt bei Brand in Finsterwald LU

Eine 39-jährige Frau ist am Montagabend in Finsterwald LU im Entlebuch bei einem Zimmerbrand gestorben. Die Frau dürfte einer Rauchvergiftung erlegen sein.

Der Wohnzimmerbrand in einem Haus sei kurz nach 18 Uhr gemeldet worden, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Vor Ort konnte die Feuerwehr kein offenes Feuer mehr feststellen. Hingegen fand sie in einem Nebenzimmer die tote Frau.

Weitere Personen befanden sich nach ersten Erkenntnissen nicht im Wohnhaus, wie ein ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Beim Opfer habe es sich um eine Bewohnerin des Hauses gehandelt.

Das Feuer sei selber ausgegangen, sagte der Polizeisprecher. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird abgeklärt. Zum Ausmass des Schadens am Haus konnte er keine Angaben machen. Im Einsatz standen nebst der Feuerwehr auch ein Team des Rettungsdienstes, ein Care-Team sowie die Air Glacier. (aeg/sda)