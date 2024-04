Polizeirapport

23-Jähriger soll im Kanton Schaffhausen Kinder belästigt haben

Ein Lieferwagenfahrer soll am Donnerstag und Freitag in Neuhausen am Rheinfall und in Neunkirch über ein Dutzend mal Kinder und Jugendliche belästigt haben. Die Schaffhauser Polizei nahm den 23-Jährigen am Freitag fest.

Der Mann soll aus seinem Fahrzeug heraus Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 15 Jahren auf sexuelle Handlungen angesprochen haben, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Er soll dabei auf einem Smartphone pornografische Darstellungen gezeigt und teilweise onaniert haben.

Der festgenommene Tatverdächtige wird sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen.

Meldungen auch in St. Gallen

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Donnerstag und Freitag drei Meldung erhalten, dass Kinder in der Region Fürstenland aus Autos heraus von Männern angesprochen worden sein. Die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten konnten gemäss einer Mitteilung jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Die Präsenz von Patrouillen werde verstärkt.

Am Donnerstagmittag und am Freitagmorgen wurde jeweils aus Niederuzwil gemeldet, dass ein Mann aus einem Fahrzeug heraus Schüler anspreche. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Die dritte Meldung kam aus Waldkirch. Dort soll ein Mann am Freitagnachmittag ebenfalls aus einem Fahrzeug heraus eine Schülerin angesprochen haben.

(dab/sda)