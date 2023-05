Polizeirapport

Tote Frau in einem Keller in Bex VD gefunden

Der leblose Körper einer Frau ist am vergangenen Samstagabend im Keller eines Gebäudes in Bex VD entdeckt worden. Die 41-jährige Schweizerin starb «unter verdächtigen Umständen», wie die Waadtländer Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Das Ereignis scheine mit dem Drogenmilieu in Verbindung zu stehen, fügte die Polizei hinzu.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. Sie hat die Ermittler der Sicherheitspolizei mit den Untersuchungen beauftragt, um die genauen Umstände des Falles zu ermitteln. (sda)