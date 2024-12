Polizeirapport

Betrunken Auto gefahren, Selbstunfall gebaut – und auf dem Dach gelandet

Ein betrunkener Autofahrer ist an Heiligabend bei einem Selbstunfall in Buchs AG mit seinem Fahrzeug auf dem Dach gelandet. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm dem Autolenker den Führerausweis vorläufig ab.

Zu dem Unfall kam es am Dienstagabend um 20.30 Uhr, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrzeuglenker habe auf einer Quartierstrasse die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Folge sei er gegen ein parkiertes Auto geprallt und sein Fahrzeug habe sich auf das Dach überschlagen.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stillstand. Bild: Kapo Aargau

Der 41-jährige Lenker habe das Fahrzeug selbstständig verlassen können. Er sei mit leichten Verletzungen mit einer Ambulanz in ein Spital transportiert worden. (sda)