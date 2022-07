Polizeirapport

Frau in Lachen SZ von Zug erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Eine 37-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in Lachen SZ von einem Schnellzug erfasst und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurde laut Polizeimeldung rund 20 Meter in eine angrenzende Böschung geschleudert.

Weshalb die Frau kurz nach 9.00 Uhr auf der Höhe der Feldmoosstrasse auf der Bahntrasse in Lachen SZ den Gleisen entlang lief, war zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die Kantonspolizei Schwyz vom Dienstagnachmittag nicht bekannt. Der Schnellzug war in Richtung Chur unterwegs.

Mitarbeitende einer angrenzenden Firma hatten gemäss Mitteilung die Frau erstversorgt, bevor sie der Rettungsdienst in eine ausserkantonale Klinik brachte. Der Zugverkehr war während zwei Stunden unterbrochen. (sda)