Ein Auto der Kantons Polizei Schwyz. (Symbolbild) Bild: sda

Polizeirapport

Rentner erschiesst mutmasslich Katze in Altendorf SZ

Ein Rentner soll letzte Woche in Altendorf im Kanton Schwyz eine fremde Katze erschossen haben. Über das Motiv des Mannes gab es am Dienstag noch keine Klarheit.

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte, wurde die tote Katze am 16. April auf einer Strasse in Altendorf aufgefunden. Ein Tierarzt stellte in dem Tier ein Projektil fest. Der Besitzer der noch nicht einjährigen Katze erstattete darauf Strafanzeige.

Die Ermittlungen hätten zu einem Rentner aus der Region geführt, teilte die Kantonspolizei mit. Der Mann stehe im Verdacht, mit einer Flobertwaffe auf die Katze geschossen und diese tödlich verletzt zu haben.

Die Umstände der Tat sowie das Motiv des Beschuldigten sind gemäss der Mitteilung Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Flaubertwaffe wurde von den Behörden sichergestellt. Der Rentner werde sich wegen Vergehens gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen allfälliger weiterer relevanter Tatbestände verantworten müssen, hiess es. (sda)