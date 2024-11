Feuer zerstört Wohnhaus in Neuhausen am Rheinfall SH

Personen kamen laut Mitteilung der Polizei nicht zu Schaden.

Polizeirapport

Nächtliches Feuer zerstört Wohnhaus in Neuhausen am Rheinfall

Der Brand ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, mitten im Zentrum der Schaffhauser Gemeinde. Der Kanton warnte per Alertswiss.

Wie die Schaffhauser Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, ging die Meldung vom Brandausbruch kurz nach 1.30 Uhr in der Früh bei der Einsatzzentrale ein. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand.

Die Lage des Hauses – von anderen Häusern und Schrebergärten an einem Hang umgeben – erschwerte die Löscharbeiten.

Die Feuerwehr konnte laut Mitteilung durch ihr schnelles Eingreifen verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Häuser übergriffen.

Der Kanton Schaffhausen warnte über die Warn-App «Alertswiss» des Bundes die Bewohnerinnen und Bewohner von Neuhausen vor starkem Rauch. Er forderte dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten.

Die Polizei hat Untersuchungen zur Brandursache eingeleitet und wird auch abklären, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

(dsc/sda)