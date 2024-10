Polizeirapport

Mann tötet am Sonntag Frau in Bülach ZH – er ist noch auf der Flucht

Im zürcherischen Bülach hat am Sonntagnachmittag ein Mann eine 29-jährige Frau aus Afghanistan getötet. Der mutmassliche Täter flüchtete. Es handelt sich um einen 47-jährigen Afghanen. Nach ihm wurde intensiv gefahndet.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA entsprechende Berichte verschiedener Medien.

Kurz vor 15 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass vor einem Haus in einem Mehrfamilienhausquartier in Bülach eine schwer verletzte Frau mit Stichverletzungen liege, sagte Sprecher Alexander Renner. Der umgehend aufgebotene Rettungsdienst habe erste Hilfe geleistet, doch der Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Der mutmassliche Täter war am Abend noch auf der Flucht. Nach ihm wurde intensiv gefahndet. Die Ermittlungen zum Tathergang und zur Tatwaffe seien im Gang, teilte die Kantonspolizei am Abend in einem Communiqué mit. Am Tatort seien durch Forensiker Spuren gesichert worden. (sda)