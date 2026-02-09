Szene wie im Actionfilm: Räuber sprengen Geldtransporter auf italienischer Autobahn

Mehr «International»

Am Montag kam es auf der italienischen Autobahn zwischen Brindisi und Lecce zu einer Szene wie in einem Actionfilm: Ein gepanzerter Geldtransporter wird von mehreren Räubern gesprengt.

Die Täter setzten zunächst einen roten Lieferwagen in Brand und versperrten dem Fahrzeug somit die Fahrspur. Mindestens sechs maskierte Personen mit weissen Overalls fuhren mit einem blauen Alfa Romeo mit Blaulicht vor, der Polizeifahrzeugen ähnelte.

Laut der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» sollen die Räuber mit Kalaschnikows auf zwei gepanzerte Geldtransporter der Firma Battistolli geschossen haben. Nachdem Sicherheitspersonen ausgestiegen waren, sprengten die Räuber die beiden Transporter.

Video: watson/Reddit

Zum eigentlichen Raubüberfall kam es offenbar nicht.

Auf der Flucht setzten die Täter weitere Fahrzeuge in Brand und zwangen vorbeifahrende Autofahrerinnen und Autofahrer zur Herausgabe ihrer Wagen. In der Nähe von Squinzano kam es während der Verfolgung zu einem Schusswechsel mit den Carabinieri.

Der betroffene Abschnitt der Staatsstrasse SS 613 blieb mehrere Stunden gesperrt. Über dem Gebiet lag eine dichte Rauchwolke. (hkl)