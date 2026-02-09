freundlich
DE | FR
burger
International
Italien

Italien: Bewaffnete Räuber sprengen Geldtransporter auf Autobahn

Szene wie im Actionfilm: Räuber sprengen Geldtransporter auf italienischer Autobahn

09.02.2026, 17:3609.02.2026, 17:43

Am Montag kam es auf der italienischen Autobahn zwischen Brindisi und Lecce zu einer Szene wie in einem Actionfilm: Ein gepanzerter Geldtransporter wird von mehreren Räubern gesprengt.

Die Täter setzten zunächst einen roten Lieferwagen in Brand und versperrten dem Fahrzeug somit die Fahrspur. Mindestens sechs maskierte Personen mit weissen Overalls fuhren mit einem blauen Alfa Romeo mit Blaulicht vor, der Polizeifahrzeugen ähnelte.

Laut der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» sollen die Räuber mit Kalaschnikows auf zwei gepanzerte Geldtransporter der Firma Battistolli geschossen haben. Nachdem Sicherheitspersonen ausgestiegen waren, sprengten die Räuber die beiden Transporter.

Video: watson/Reddit

Zum eigentlichen Raubüberfall kam es offenbar nicht.

Auf der Flucht setzten die Täter weitere Fahrzeuge in Brand und zwangen vorbeifahrende Autofahrerinnen und Autofahrer zur Herausgabe ihrer Wagen. In der Nähe von Squinzano kam es während der Verfolgung zu einem Schusswechsel mit den Carabinieri.

Der betroffene Abschnitt der Staatsstrasse SS 613 blieb mehrere Stunden gesperrt. Über dem Gebiet lag eine dichte Rauchwolke. (hkl)

Keine Personenfreizügigkeit für Kriminelle: Dieser Kanton trotzt Brüssel und Bern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vorwurf des Wortbruchs: Lawrow kritisiert US-Vorgehen bei Ukraine-Verhandlungen
Bei den Verhandlungen über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der russische Aussenminister Sergej Lawrow den USA indirekt Wortbruch vorgeworfen.
Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hätten sich bei ihrem Treffen in Alaska im August auf Prinzipien für eine Lösung geeinigt, die Washington nun aber ablehne, sagte Lawrow in einem auf der Seite des Ministeriums veröffentlichten Interview mit dem Portal «Brics TV». «Jetzt sind sie nicht bereit», sagte Lawrow.
Zur Story