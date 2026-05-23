Das Mädchen wurde von einem Auto erfasst, nachdem es vom Velo gestürzt war. Bild: keystone

Polizeirapport

Kind bei Verkehrsunfall in Brüttisellen ZH schwer verletzt

Ein neunjähriges Kind ist am Samstagabend in Brüttisellen ZH bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde von einem Auto erfasst, nachdem es vom Velo gestürzt war.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr auf der Zürichstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Das Mädchen war demnach mit einer Frau und einem weiteren Kind auf dem Trottoir unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen auf der Höhe einer Bushaltestelle mit dem Velo stürzte und auf die Fahrbahn fiel. Dort prallte das in die gleiche Richtung fahrende Auto mit dem Kind zusammen.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Rettungsdienst und einen Notarzt flog die Rega das Kind in ein Spital. Zur Betreuung der Unfallbeteiligten wurde laut der Mitteilung das Care-Team der Kantonspolizei und eine Notfallseelsorgerin aufgeboten. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersuchen die genaue Unfallursache. (sda)