Polizeirapport

Mann in Bahnhofsunterführung bei Wohlen AG zusammengeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend haben zwei Unbekannte einen 57-jährigen Mann in der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG zusammengeschlagen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau hervor. Der Mann trug erhebliche Verletzungen vom Angriff davon.

Gegen 18.10 Uhr habe eine Drittperson der kantonalen Notrufzentrale einen am Boden liegenden Mann mit blutenden Kopfverletzungen gemeldet. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin vor Ort den 57-Jährigen aufgefunden. Eine Ambulanz habe ihn anschliessend mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann unvermittelt von hinten durch unbekannte Personen angegriffen worden. Eine Auskunftsperson habe einen dumpfen Knall gehört und anschliessend zwei zu Fuss flüchtende junge Männer gesehen.

Laut der Angaben dieses Zeugen sei einer der Männer etwa 1,75 Meter gross, trage eine beige Hose und ein helles Oberteil und habe die Haare nach hinten frisiert. Der andere sei rund 1,70 Meter gross und trage eine blaue Jeanshose, einen dunklen Hoodie und eine schwarze Sonnenbrille.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie der erstgenannte Mann auf der Bahnhofstrasse in Richtung der Migros davonrannte. Der zweite Mann dürfte zu Fuss in Richtung Untere Farnbühlstrasse geflüchtet sein, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Trotz umgehender Fahndung seien die Tatverdächtigen bislang unbekannt geblieben. Personen, die zur fraglichen Zeit im Gebiet des Bahnhofs Wohlen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich hier zu melden:

062 835 80 26 / ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch

(cpf)