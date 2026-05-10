Polizeirapport

Schattenhalb BE: Brücke rasiert Autodach ab

Der Lenker des Unfallwagens wurde bei der Kollision schwer verletzt. Bild: Kantonspolizei Bern

Am Samstagnachmittag ist es in Schattenhalb BE zu einem Autounfall gekommen. Dabei wurden mehrere Personen teils schwer verletzt, wie aus einer Medienmitteilung der Berner Kantonspolizei hervorgeht.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Unfallfahrzeug gegen 13.40 Uhr auf der Grimselstrasse vom Parkplatz Aareschlucht Ost herkommend in Richtung Meiringen unterwegs gewesen. Aus bisher noch ungeklärten Gründen habe der Fahrzeuglenker die Kontrolle über den Wagen verloren und sei von der Strasse abgekommen.

Das Auto sei dadurch in ein parallel zur Strasse verlaufendes Bachbett geraten und dort frontal mit einer Brücke kollidiert. Dabei sei das Fahrzeugdach nach hinten aufgerissen worden. Der Lenker wurde schwer verletzt, die drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Helfer vor Ort hätten anschliessend die Verletzten geborgen. Der Lenker sei mit einem Rega-Helikopter ins Spital gebracht worden, die anderen Verletzten mit je einer Ambulanz. Nebst der Kantonspolizei seien auch die Feuerwehr Meiringen, drei Ambulanztems sowie die Rega im Einsatz gestanden. Während der Rettungsarbeiten sei die Grimselstrasse während rund zwei Stunden gesperrt gewesen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gang, so die Kantonspolizei.

(cpf)

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