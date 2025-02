Das Opfer konnte flüchten und alarmierte die Polizei. Bild: keystone

Polizeirapport

Unbekannter greift Mann in Winterthur mit Pfefferspray an

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einem jungen Mann in Winterthur Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der Vorfall geschah bei einem Bancomaten, an dem das Opfer zuvor Geld abhob.

Der 21-jährige Mann wollte nach dem Geldabheben an einem Bancomaten an der Frauenfelderstrasse zu seinem Auto zurückkehren, als er von dem Unbekannten unvermittelt angegriffen wurde. Der Angriff ereignete sich kurz vor 22 Uhr wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte.

Das Opfer konnte flüchten und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Täter war bei deren Eintreffen nicht mehr vor Ort. Das Motiv ist laut Mitteilung noch unbekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sein Opfer berauben wollte. (sda)