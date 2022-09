Polizeirapport

23 Geflüchtete stehend im Lieferwagen: Kapo Nidwalden stoppt Menschenschmuggler

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Montag in Hergiswil 23 Geflüchtete aus einem überfüllten Lieferwagen befreit. Ein mutmasslicher Schlepper konnte festgenommen werden.

Am Montagmorgen führte die Kantonspolizei Nidwalden auf der Autobahn A2 in Buochs eine Schwerverkehrskontrolle durch. Dabei fiel der Patrouille ein Lieferwagen mit italienischem Kennzeichen auf, welcher in Richtung Norden unterwegs war. Bei der Ausfahrt Hergiswil konnte das Fahrzeug angehalten werden.

Die 23 Menschen standen ungesichert auf der Ladefläche des Lieferwagens. Bild: kapo Nidwalden

Im Laderaum des Lieferwagens fand die Kantonspolizei 23 Geflüchtete, die stehend, ungesichert und auf engstem Raum mittransportiert wurden. Sie harrten in dem geschlossenen Fahrzeugaufbau ohne Fenster über mehrere Stunden ohne Pause aus, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Geflüchteten kommen aus Afghanistan, Indien, Syrien und Bangladesch und sind zwischen 20 - 50 Jahre alt. Sie konnten unverletzt aus dem völlig überfüllten Lieferwagen befreit werden. Gemäss Aussagen wollten sie offenbar illegal in europäische Länder ausserhalb der Schweiz reisen.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde festgenommen. Bild: kapo Nidwalden

Beim Fahrer handelt es sich um einen 27-jährigen in Italien wohnhaften Gambier, er wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden wegen Verdachts des Menschenschmuggels ermittelt. (red)