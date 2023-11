Polizeirapport

Neun Personen nach Brand in Wohnblock in Zofingen AG im Spital

Nach einem Brand in einer Wohnung in einem zehnstöckigen Wohnblock in Zofingen AG sind am Freitagabend neun Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht worden. Eine Wohnung im dritten Stock wurde bei dem Brand komplett verwüstet.

Das Feuer sei um 21.45 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Dichter, schwarzer Rauch habe sich von der betroffenen Wohnung im gesamten Gebäude ausgebreitet. Deren Bewohner seien nicht anwesend gewesen.

Alle anderen Hausbewohnerinnen und -bewohner hätten sich ins Freie retten können. Sie seien von Einsatzkräften betreut worden. Die neun Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden von Ambulanzen in die umliegenden Spitäler gebracht. Darunter befänden sich auf zwei Kinder.

Die anderen Bewohnerinnen hätten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren können. Der Schaden sei hoch, lasse sich aber noch nicht beziffern. Die Brandursache war vorerst nicht klar. (sda)