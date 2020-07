Schweiz

Polizeirapport

Vermisster Gleitschirmflieger im Tessin tot aufgefunden



Vermisster Gleitschirmflieger im Tessin tot aufgefunden

Ein seit Samstag vermisster Tessiner Gleitschirmpilot ist tot geborgen worden. Die Tessiner Kantonspolizei hat zuvor mit verschiedenen Rettungsorganisationen nach dem Mann gesucht und einen Zeugenaufruf gestartet.

Bild: KEYSTONE

Der 34-jährige Schweizer Gleitschirmflieger, der seit dem 25. Juli vermisst wurde, ist am Freitag tot aufgefunden worden. Die Bergung erfolgte im Rahmen der Suche mit einem Hubschrauber in einem unwegsamen Gebiet des Chignolasc-Tals, wie die Kantonspolizei Tessin schreibt. Wegen dem unwegsamen Gelände habe ein Hubschrauber den Leichnam mit einer Seilwinde geborgen.

Zur Suche hätten die Armee, die Rega, die Alpine Rettung Schweiz, die Grenzwache, das Care Team sowie mehrere schweizerische und italienische Rettungsorganisationen und zahlreiche Freiwillige beigetragen, so die Kantonspolizei.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen ist der Gleitschirmpilot am vergangenen Samstag kurz vor Mittag von Cardada oberhalb Locarno in Richtung Val Formazza und Val Devero in Italien gestartet. Später habe er der Grenze zwischen dem Wallis und Italien entlang und wieder zurück ins Tessin fliegen wollen. (dpo/chmedia)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen