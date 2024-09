Polizeirapport

16-Jähriger stirbt bei Traktorunfall in Unterstammheim ZH

Ein 16-jähriger Traktorfahrer ist am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr in Unterstammheim ZH von einer Nebenstrasse abgekommen und hat sich mit dem schweren Fahrzeug überschlagen. Der junge Lenker wurde so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle verstarb.

Der Jugendliche war aus ungeklärten Gründen nach einer Kurve links über die Fahrbahn hinaus geraten, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

(hah/sda)