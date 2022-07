Leblose Person in der Aare bei Olten entdeckt

Ein Passant hat am Freitagmorgen in der Aare bei Olten SO eine leblose Person entdeckt. Die Polizei barg sie. Es handelt sich nicht um die Person, welche die Polizei am Dienstag und Mittwoch suchte.

Wie Bruno Gribi von der Solothurner Kantonspolizei am Freitag auf Anfrage sagte, kann dies die Polizei ausschliessen. Sie geht davon aus, dass am Dienstag gar niemand in der Aare unterging. Sie hatte damals die Meldung erhalten, in der Aare sei jemand untergegangen und suchte mit Booten und auch mit einem Helikopter.

In der Aare wurde bei Olten SO eine Leiche entdeckt. karte: Swisstopo

Zur Identität der am Freitag entdeckten toten Person gibt es laut einer Polizeimitteilung Hinweise. Die formelle Identifikation der Leiche steht aber noch aus. Entdeckt wurde die tote Person unterhalb der alten Oltner Holzbrücke.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben eine Untersuchung zur Klärung der Umstände eingeleitet. Von einer Fremdeinwirkung gehen sie gemäss derzeitigen Erkenntnissen nicht aus. (sda)