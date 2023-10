Polizeirapport

Deutscher Wanderer stürzt bei Walenstadt SG ab und stirbt

Ein Wanderer aus Deutschland ist am Samstag bei Walenstadt SG mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 47-Jährige, der aus der Bodenseeregion stammte, war im Gebiet Wissenberg unterwegs.

Weshalb der Wanderer abstürzte, ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Sonntag noch unklar. Ein Bekannter, der am Mittag noch Kontakt zum 47-Jährigen hatte, meldete ihn am Abend als vermisst. Die Handydaten zeigten, dass der Berggänger in der Region Wissenberg unterwegs war.

Mit Suchflügen konnten kurz nach 20 Uhr Ausrüstungsgegenstände und eine Absturzstelle gefunden werden. Im Laufe des Abends hätten Mitarbeitende der alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei und der alpinen Rettung Ostschweiz den Mann schliesslich leblos aufgefunden. (sda)