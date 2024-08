Ein Töfffahrer ist am Mittwochabend in Hombrechtikon in Zürich tödlich verunglückt. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Töfffahrer (39) kracht in Hombrechtikon ZH in Auto und stirbt

Am Mittwochabend ist in Hombrechtikon im Kanton Zürich ein Töfffahrer tödlich verunglückt. Der 39-Jährige stürzte, krachte danach in ein Auto und verstarb noch vor Ort.

Bei einem Verkehrsunfall in Hombrechtikon in Zürich ist am Mittwochabend ein Töfffahrer verstorben. Der 39-Jährige stürzte aus bis jetzt noch nicht geklärten Gründen mit seinem Töff und schlitterte in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn.

Eine Autofahrerin (54) versuchte dem Mann noch auszuweichen – konnte die Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Der 39-Jährige verstarb trotz rascher medizinischer Versorgung noch vor Ort. Die Frau blieb beim Unfall unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde durch einen Mitarbeiter des Careteams betreut.

Die Unfallursache ist zurzeit noch nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. (ome)