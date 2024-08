Ein 67-jähriger Autofahrer, der nach dem Unfall von der Rettungsfluchtwacht ins Spital geflogen wurde, ist dort verstorben. Bild: keystone

Polizeirapport

Unfall in Bazenheid SG fordert drittes Todesopfer

Die Frontalkollision vom Mittwochmorgen in einem Tunnel in Bazenheid SG hat ein drittes Todesopfer gefordert. Ein 67-jähriger Autofahrer, der nach dem Unfall von der Rettungsfluchtwacht ins Spital geflogen wurde, ist dort verstorben, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mit.

Am Unfall waren ein Lastwagen und drei Autos beteiligt. Ein 49-jähriger Mann und eine 73-jährige Frau starben auf der Unfallstelle.

Gemäss Polizei geriet der 49-Jährige im Tunnel mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Durch die Wucht der Kollision prallten die beiden Fahrzeuge in zwei weitere Autos. (sda)