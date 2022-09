Polizeirapport

Raub auf Tankstellenshop in Dübendorf ZH – Mann erbeutet mehrere hundert Franken

Bei einem Raub auf einen Tankstellenshop in Dübendorf hat ein Mann am Freitagnachmittag mehrere hundert Franken erbeutet. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Ein vermummter Mann hatte laut Polizeiangaben am Freitag kurz vor 18.30 Uhr einen Tankstellenshop an der Usterstrasse in Dübendorf betreten und die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Mann habe die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken sei er anschliessend zu Fuss in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (sda)