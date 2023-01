Auffahrunfall auf A1 führt im Aargau zu Morgenstau

Der 39-jährige Chauffeur des vorderen Lastwagens blieb unverletzt. Der 22-jährige Chauffeur des aufgefahrenen Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Die Polizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft. (sda)

Nach der Kollision um 05.35 Uhr auf der A1 in Richtung Zürich blockierte das Unfallfahrzeug den Normalstreifen der Autobahn, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Bis zum Abtransport des Lastwagens sei die Autobahn nur einspurig befahrbar gewesen.

Die Kollision zweier Lastwagen auf der Autobahn A1 bei Lenzburg AG hat am Dienstagmorgen zu grossen Behinderungen im Morgenverkehr geführt. Stau gab es auf der Autobahn und auf den umliegenden Hauptverkehrsachsen.

