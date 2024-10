Cooles Symbolbild. Bild: Kantonspolizei Wallis

Polizeirapport

Zwei falsche Polizisten im Wallis festgenommen

Die Walliser Polizei hat am Dienstag zwei Personen wegen mutmasslichen Betrugs festgenommen. Sie werden verdächtigt, sich als Polizisten ausgegeben zu haben.

Zwei ältere Personen meldeten am Dienstag der Polizei Betrugsfälle, die sich während des Vormittags zugetragen hatten, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Die Fahndung führte zur Festnahme von zwei französischen Beschuldigten im Alter von 19 und 25 Jahren in der Stadt Sitten.

Die Ermittlungen waren zunächst weiter im Gange. Ein dritter Fall wurde der Polizei am Ende des Dienstages gemeldet. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die Kantonspolizei Wallis hatte die Bevölkerung im Sommer wiederholt vor falschen Bankern oder falschen Polizisten gewarnt. Nach Polizeiangaben geben sich die Betrüger bei solchen Fällen als Bankangestellte oder Polizisten aus. Sie kontaktieren die Opfer per Telefon, um ihnen Anweisungen zu geben und Informationen zu erhalten.

Sie geben ihnen Probleme mit der Bankkarte oder eine betrügerische Abhebung vom Konto der geschädigten Person vor. Das Opfer wird aufgefordert, die Bankkarte abzugeben oder sich zum Geldautomaten zu begeben. (rbu/sda)