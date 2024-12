Polizeirapport

Polizei verhaftet Täter von Schlägerei vor Zürcher «Kaufleuten»

Die Zürcher Stadtpolizei und die Kantonspolizei haben in den vergangenen Tagen vier Männer verhaftet: Diese sollen am frühen Donnerstagmorgen um 02.30 Uhr vor dem Club «Kaufleuten» einen Mann angegriffen und schwer verletzt haben.

Die vier Männer waren noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort an der Pelikanstrasse im Kreis 1 geflohen. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung habe die Stadtpolizei am Samstag einen 25-jährigen Türken verhaften können, teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit.

Die Kantonspolizei konnte dann im Zuge der weiteren Ermittlungen am Sonntag und Montag drei weitere tatverdächtige Männer verhaften. Es handelt sich gemäss Mitteilung um einen 25-jährigen Schweizer, einen 29-jährigen Portugiesen und einen 33-jährigen Türken.

Die Männer stehen im Verdacht, am frühen Morgen des 26. Dezember den Mann vor dem «Kaufleuten» angegriffen zu haben; dieser musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gefahren werden.

Die vier Verhafteten wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität zugeführt. Diese beantragte beim Zwangsmassnahmengericht für drei Männer Untersuchungshaft. Tathergang und Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst noch unklar. (rbu/sda)