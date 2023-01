Polizeirapport

E-Trottinettfahrer flüchtet in Biel vor Polizei und stürzt

Ein E-Trottinettfahrer ist in Biel am Sonntagabend den Anweisungen der Kantonspolizei nicht gefolgt und ergriff die Flucht. Nach einer Fluchtfahrt durch die Innenstadt konnten die Beamten ihn anhalten, teilte die Berner Kantonspolizei am Montag mit.

Gegen 18.15 Uhr wollte die Polizei beim Bieler Zentralplatz einen E-Trottinettfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, kontrollieren, wie im Communiqué zu lesen ist. Dieser ergriff die Flucht und die Polizei nahm die Verfolgung auf.

An der Neumarktstrasse sei der Flüchtende mit einer Metallschwelle kollidiert und stürzte. Die Polizei konnte ihn daraufhin anhalten. Das Fahrzeug wurde mit Blick auf eine technische Kontrolle sichergestellt und der Lenker angezeigt. (sda)