Polizeirapport

Lastwagenanhänger gekippt: Mehrere Kilometer Stau auf der A1 in Richtung Zürich

Autofahrer in der Region Zürich müssen am Freitagmittag Geduld haben: Gemäss TCS kommt es zwischen Winterthur-Töss und dem Rastplatz Baltenswil zu Stau. Man solle eine Rettungsgasse bilden, so der TCS. Und weiter: «Es ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen.» Der Stau soll etwa sieben Kilometer lang sein.

Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Bild: BRK News

Wie 20 Minuten schreibt, ist ein Lastwagenanhänger umgekippt. Die Polizei ist vor Ort. Gemäss BRK News verunfallte ein mit einem Pneubagger beladener Tiefgänger im Bereich der Ausfahrt des Rastplatzes. Der Verkehr werde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Ein mit einem Pneubagger beladener Tiefgänger verunfallte auf der A1. Bild: BRK News

Die Polizei bestätigt gegenüber Blick, dass die Räumungsarbeiten im Gang sind. Wegen des umgekippten Lastwagens kam es zu einem Folgeunfall mit einem Lieferwagen, erklärt Sprecher Ralph Hirt. Zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. (vro/dab)