Polizeirapport

65-Jähriger tot vor Wohnhaus in Bern gefunden – Polizei sucht Zeugen

Kurz nach 7 Uhr morgens, am Dienstag, dem 30. Dezember, wurde ein 65-jähriger Mann tot vor einem Wohnhaus in Willadingen gefunden. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Mann sei reglos aufgefunden worden, die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Solothurn.

Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang damit werden Zeugen gesucht, die am Dienstagmorgen etwas beobachtet haben. Personen, die etwas gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 melden. (nib)