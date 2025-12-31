Polizeirapport

Snowboards fallen auf Autobahn bei Stans – Vier Autos in Unfall involviert

Am Dienstagabend ist es auf der A2 bei Stans, im Kanton Nidwalden, zu mehreren Unfällen gekommen. Eine Autofahrerin hat die auf dem Autodach festgemachten Snowboards verloren. Diese fielen auf die Autobahn.

Beim daraus entstandenen Unfall waren vier Autos involviert, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt.

Bis jetzt ist nicht bekannt, ob Personen verletzt wurden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Ein folgendes Fahrzeug konnte eine Kollision verhindern, ein weiteres konnte den stehenden beiden Wägen ausweichen, fuhr dabei jedoch über die verlorenen Snowboards.

Ein viertes beteiligtes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Auffahrunfall.

An den beiden Autos, die ausweichen konnten, entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Das Auto, welches in den Auffahrunfall involviert war, hat einen Totalschaden.

Nach dem Unfall wurden zwei der involvierten Personen zu medizinischen Abklärungen ins Spital gebracht. (nib)