Polizeirapport

Polizei nimmt Verdächtigen in Basel nach versuchter Tötung fest

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag in Basel einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmasslicher versuchter Tötung gegen den 28-jährigen Marokkaner. Er soll kurz zuvor einen 30-jährigen Mann spitalreif verletzt haben.

Der Tatverdächtige soll an der Klybeckstrasse den 30-Jährigen, der mit einer Begleitperson unterwegs war, angesprochen und unvermittelt mit einer Stichwaffe verletzt haben, wie es im Communiqué der Staatsanwaltschaft heisst. Danach flüchtete der Angreifer.

Wenig später erhielt die Polizei einen Anruf aus der Ochsengasse. Dort war ein Unbekannter in eine Wohnung eingedrungen und hatte die beiden dort Anwesenden «mit einem gefährlichen Gegenstand» bedroht, wie es weiter heisst.

Aufgrund der Beschreibung und weiterer Hinweise steht der Mann unter dringendem Verdacht, auch die Tat an der Klybeckstrasse verübt zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun das Motiv und die genauen Tathergänge. (dab/sda)