Eine Tote und ein schwer Verletzter bei Verkehrsunfall in Rüschegg

Polizeirapport

Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Rüschegg

Ein Auto ist am Sonntagabend in der Gemeinde Rüschegg von der Strasse abgekommen und hat sich überschlagen. Eine Insassin verstarb noch an der Unfallstelle, ein Mann wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Beim Unfall kam eine Person ums Leben. Bild: shutterstock

Das Auto war kurz vor 20 Uhr von Gambach Richtung Rüschegg Graben unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Strasse abgekommen. Der Wagen blieb schliesslich bei einem Waldrand kurz vor einem Graben liegen. Er musste gesichert werden, damit er nicht abrutschte.

Die verstorbene Autoinsassin konnte formell noch nicht identifiziert werden, es bestehen nach Angaben der Polizei aber Hinweise auf ihre Identität. Den schwer verletzten Mann mussten die Einsatzkräfte zuerst aus dem Auto bergen, bevor er mit dem Helikopter in kritischem Zustand ins Spital geflogen werden konnte.

Die Polizei hat zur Klärung des Selbstunfalls Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen. (saw/sda)