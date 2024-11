Polizeirapport

Bergsteigerin am Ferdenrothorn VS in den Tod gestürzt

Eine 38-jährige russische Bergsteigerin ist am Ferdenrothorn im Wallis abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Ihre Leiche wurde Ende Oktober mehrere Hundert Meter unterhalb des Gipfels gefunden.

Ein Auto in der Nähe der Unglücksstelle. Bild: kantonspolizei wallis

Die Meldung nach der vermissten Alpinistin sei am 26. Oktober bei der Polizeieinsatzzentrale eingegangen, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Die Frau habe am Tag zuvor die Kummenalp verlassen mit dem Ziel, das Ferdenrothorn zu besteigen und sei nicht mehr zurückgekehrt.

Die Kantonale Rettungsorganisation und ihre Partner führten im Gebiet eine Suche durch. Am 27. Oktober konnten die Einsatzkräfte die Bergsteigerin rund 240 Meter unterhalb des Ferdenrothorns leblos lokalisieren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (dab/sda)