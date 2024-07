Bild: kantonspolizei Graubünden

Polizeirapport

Gleitschirmpilot stürzt in Louven GR 20 Meter in die Tiefe

Nach seinem Start am Piz Mundaun bekam ein Gleitschirmpilot im Gebiet Maler Probleme und stürzte ab. Eine Rega-Crew konnte den Verletzten bergen.

Ein 33-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Gleitschirm vom Piz Mundaun nach Ilanz fliegen. Im Gebiet Maler in Luven klappte ihm jedoch der Schirm zusammen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. In der Folge stürzte der Mann rund 20 Meter weit auf eine Wiese ab.

Beim harten Aufprall wurde er mittelschwer am Rücken verletzt. Die Rettung Surselva betreute den 33-Jährigen notfallmedizinisch, eine Rega-Crew konnte ihn mit der Seilwinde bergen und ins Kantonsspital nach Chur fliegen. (thc/fm1today.ch)