Polizeirapport

Mann im Aargau mit Schüssen getötet – Tatverdächtiger in Haft

(Symbolbild) Bild: Shutterstock

Ein 47-jähriger Schweizer ist am Montagabend in Vogelsang im Bezirk Baden AG durch Schüsse getötet worden. Die Polizei verhaftete nach eigenen Angaben am frühen Dienstagmorgen einen 51-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen.

Die näheren Umstände der Tat wie auch das Motiv seien noch unklar, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Die Notrufzentrale habe kurz vor 23.00 Uhr die Meldung über eine leblose Person in Vogelsang erhalten.

Der Rettungsdienst habe vor Ort nur noch den Tod des 47-jährigen Schweizers feststellen können. Der Körper des Verstorbenen habe Schussverletzungen aufgewiesen. Es habe sich schnell einen Tatverdacht auf den 51-jährigen Deutschen ergeben. Der Mann sei verhaftet worden.

Die Kriminalpolizei nahm in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren. Die Polizei machte auf Anfrage mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben. (sda)