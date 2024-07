Polizeirapport

Zwei blockierte Kletterer aus Felswand im Sanetsch-Gebiet gerettet

Am selben Tag wurden laut Air-Glaciers zwei weitere Evakuierungen durchgeführt. Bild: keystone

Air-Glaciers-Rettungskräfte haben am Sonntag im Sanetsch-Gebiet an der Kantonsgrenze zwischen Bern und Wallis zwei Kletterer unverletzt gerettet, die an einer Felswand unter einem Überhang feststeckten und weder selbständig absteigen noch den Gipfel erreichen konnten.

An einer 200 Meter langen Longline wurde ein Bergführer auf die Höhe der in Not geratenen Personen geflogen, um ihnen ein Seil zuzuwerfen, mit dem er sie unter dem Überhang erreichen konnte, wie Air-Glaciers am Montag mitteilte.

Im Anschluss konnten die zwei Personen laut Mitteilung auf einer nahegelegenen Wiese in der Nähe unverletzt abgesetzt werden. Der Einsatz einer Longline sei für diese Art Rettung nicht alltäglich, hiess es weiter.

Am selben Tag wurden laut Air-Glaciers zwei weitere Evakuierungen von Kletterern und Bergsteigern durchgeführt. (sda/lyn)