Belalp.

Polizeirapport

Skitourengänger stürzt im Wallis in den Tod

Ein Skitourengänger ist am Donnerstagmorgen auf der Belalp VS in den Tod gestürzt. Er war in einer Dreiergruppe in Richtung Oberaletschhütte unterwegs. Kurz nach dem Hotel «Belalp» fiel er aus ungeklärten Gründen in einem Couloir mehrere hundert Meter einen steilen Abhang hinunter.

Die formelle Identifikation des Opfers stand am Freitag aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)